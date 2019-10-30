Москва, , 13:09 — REGNUM Завершилась реставрация старинных бюстов, расположенных в музее-усадьбе «Кусково». Эти бюсты в середине XVIII века привез из Италии граф Петр Шереметев для украшения усадебного парка. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Некоторые бюсты пришли в негодность, поэтому реставраторы решили создать точные копии, над которыми трудились около четырех месяцев. Они изготовили их из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, а затем тонировали в цвет оригинальных бюстов. Реставраторы скопировали рисунок массива камня для каждого бюста, что позволило сохранить все особенности и уникальные детали, которые произведения искусства приобрели за свою долгую историю.

Сейчас продолжаются работы по реставрации парковой скульптуры музея-усадьбы. Вторую жизнь получат 50 мраморных памятников, в том числе бюсты и ростовые скульптуры.