Краснодар, , 13:04 — REGNUM Со 2 по 4 ноября в Краснодаре будет проходить VIII Открытый фестиваль джаза GG Jazz. В течение двух дней на сцене Музыкального театра будут выступать лучшие джазовые исполнители из России и зарубежных стран.

Фестивальную программу откроет выступление итальянского пианиста и исполнителя Мэтью Ли, а также одного из самых талантливых барабанщиков России Саши Машина.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, 3 ноября состоится выступление знаменитого итальянского певца и пианиста Вальтера Риччи, а вечером любителей джаза ждет выступление группы Сергея Коренева.

В последний день фестиваля, 4 ноября, вместе с группой Георгия Гараняна со специальной программой, подготовленной к фестивалю, сыграет известный саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.