Париж, , 12:05 — REGNUM 29 октября на церемонии награждения «Европейского наследия» в Париже крепость-село Муцо была удостоена приза «Выбор общества», а проект ее восстановления — награду «Европа Ностра». Об этом пишет на своей официальной странице в Твиттер президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Церемония награждения грузинской делегации @Zourabichvili_S

Среди 27 победителей саммита был назван и проект реставрации крепости-поселка Муцо в Грузии, выбранный жюри из 149 заявок из 34 стран и признанный лучшим проектом года по консервации. Проект на конкурс был представлен грузинским Национальным агентством охраны культурного наследия в 2018 году.

Зурабишвили лично присутствовала на мероприятии и получил награду вместе с руководителем Агентства культурного наследия Грузии Николозом Антидзе.

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