Лос-Анджелес, США, , 11:47 — REGNUM Компания WarnerMedia анонсировала запуск собственного стримингового сервиса под названием HBO Max. Об этом 29 октября сообщил портал Deadline.

Запуск сервиса планируется в мае 2020 года. На HBO Max будут выходить оригинальные проекты компании: спецэпизоды мультсериала «Время Приключений» под общим названием Distant Lands, анимационный сериал по вселенной «Гремлинов», три сериала по вселенной комиксов DC (DC Super Hero High, Doom Patrool и Green Lantern) и др.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, подписчики HBO Max получат доступ ко всем фильмам компании DC (в том числе к недавнему «Джокеру»). На сервисе также появятся все эпизоды мультсериала «Рик и Морти».

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