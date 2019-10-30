Москва, , 11:15 — REGNUM 30 октября 2019 года в Выставочных залах Российской академии художеств открывается выставка произведений заслуженного художника России Олега Леонова.

В экспозицию вошли около 100 живописных и графических работ, объединенных в несколько тематических серий и представляющих разные грани творчества художника. Как отмечают организаторы выставки, «М7» — это обозначение одной из федеральных трасс, дороги, которая привела много лет назад будущего художника в Москву. Название выставки символизирует жизненный путь, полный исканий и художественных обретений.

Произведения Олега Леонова находятся во многих музеях России, российских и зарубежных частных коллекциях. Экспозиция включает циклы портретов, пейзажей, произведений военной тематики и символико-философские композиции.