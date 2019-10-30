Иркутск, , 11:10 — REGNUM 2 ноября 2019 года на сцене Концертного зала Иркутской филармонии пройдет музыкальный фестиваль, который получил название «Московская осень на Ангаре».

Как сообщают организаторы мероприятия, в исполнении губернаторского симфонического оркестра прозвучат музыкальные произведения современных композиторов — И.Рехина, К. Уманского, А. Ровнера, Д. Славниковой. В качестве солиста на концерте выступит саксофонист из столицы — Иван Дыма.

По информации российского новостного портала Байкал24, фестивали «Московская осень» проводятся уже с 1979 года, организатором которых является Союз московских композиторов.

Фестиваль включает в свою программу произведения молодых композиторов, в том числе аспирантов и студентов музыкальных учебных заведений. До 2015 года концерты проводились только в Москве, теперь же ежегодно проводятся и в Приангарье.