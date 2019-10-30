Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM В сети появилась информация о контенте предстоящего потокового сервиса HBO Max, который начнёт свою работу в мае 2020 года. Об этом 29 октября сообщил портал Screen Rant.

Стало известно, что пользователи потоковой службы получат доступ ко всем фильмам студии DC, в том числе к последнему кинокомиксу «Джокер». Как пишет журнал The Hollywood Reporter, продюсер и сценарист Грег Берланти снимет для HBO Max сериал по комикс-франшизе «Зелёный фонарь». Кроме того, на сайте поткового сервиса будут выложены все эпизоды популярного анимационного анимационного шоу «Рик и Морти».

В мае 2020 года потоковый сервис HBO Max будет запущен в США, стоимость ежемесячной подписки составит $14,99. Проект реализует компания WarnerMedia.

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