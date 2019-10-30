30 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Марина Александрова, , 11:02 — REGNUM Хорошо ли мы знаем традиционную культуру жителей республик, входящих в состав России? Вопрос, в общем-то, риторический — многие плоховато знакомы и со своей, а то и вовсе незнакомы, принимая за нее то же, что и досужие иностранные туристы — матрешек, кокошники и пляски вприсядку. Это очень плохо, но еще хуже не интересоваться теми, кто живет с нами в одной стране и свою национальную культуру любит и активно развивает. Не интересоваться культурой соседей попросту опасно. Если не понимаешь душу того, кто рядом, то общение с ним будет неизбежно поверхностным и меркантильным. Не будет понимания — не будет дружбы, а значит, и прочных связей. А там, где их нет, постепенно, исподволь, начинают расти трещинки, грозящие расколом.

Сказительница Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Собственно затем, в том числе, и существуют большие театральные фестивали, чтобы хотя бы немного исправить ситуацию. Ценно, когда национальный театр привозит на фестиваль не что-то абстрактное и модное, а свое — причем, не глянцево-показное и не экспонат для любителей фольклора, а живое и дышащее, понятное и близкое всем. Спектакль «Воительница Джырыбына» якутского театра «Олонхо» как раз такой.

Воительница Джырыбына Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Трудно определить жанр спектакля по привычной классификации — это и не опера, и не мюзикл. Это олонхо — героическое сказание, представленное на сцене. Кроме знаменитого якутского эпоса «Олонхо», вошедшего в список культурных памятников ЮНЕСКО, существует множество других, более камерных легенд и сказаний. У всех них есть общее — представление о трех мирах, Подземном, Срединном и Верхнем, соединенных Великим Древом Аал Луук Маас. Сказания, исполняемых горловым пением, обычно повествуют о героях, живущих в Срединном мире, населенном людьми. В Подземном мире обитают злые духи абаасы, в Верхнем — небожители айыы. Такая структура Вселенной характерна для шаманских верований. И огромный шаманский бубен является центром, вокруг которого, а иногда и за которым происходит действие в спектакле «Воительница Джырыбына».

Сказительница Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Все начинается с негромкого и неторопливого рассказа пожилой женщины о древних временах, когда Солнечный народ — предки якутов-саха — только начал расселяться по Срединному миру. Рассказ слушают дети, которым предстоит самим стать героями сказания. Их детские игры и потасовки вскоре сменятся настоящими битвами со злом.

Главные герои спектакля — сестра и брат, которым судьбой предначертано стать великими защитниками людей. Если же они пренебрегут своим долгом или потерпят поражение, благие миры обрушатся, даже само Великое серебряное Древо умрет, и демонические силы будут править вечно.

Серебряное Древо Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Когда главарь подземных духов похищает самую чистую и прекрасную девушку во всем Срединном мире, брат главной героини на верном коне тут же отправляется на выручку. Но, увы, коварная приспешница демона хитростью берет богатыря и даже его коня в плен. Теперь черед для девы-богатырши облачаться в доспех и брать в руки оружие, скованное для нее небесными кузнецами…

Похищение красавицы Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

В бой! Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Единое сценическое пространство в спектакле как бы отсутствует. Есть три маленькие сцены-трибуны, с которых ведут свои монологи-арии герои. Тенями на поверхности шаманского бубна в задней части сцены показываются события, происходящие в то же самое время в иных мирах. В средней части происходит действие. Она завешана длинными веревками, которые представляют собой трансформирующуюся декорацию. Веревки то связываются в пучки, обозначая деревья, то бешено извиваются, создавая атмосферу грозной бури, то становятся оковами, в которых томятся пленники. Но при этом сцена не распадается на части, смысловой стержень, словно Великое Древо, объединяет все.

Детально разработанные костюмы, созданные на основе народных, создают почти осязаемую атмосферу чуда и праздника. Их подчеркнутый реализм органично сосуществует с условностью обстановки. Богатырских коней играют люди — и это не только вынужденная мера и еще одна условность (в конце концов, из положения можно было выйти и как-то иначе), но и важный сюжетный ход: кони — полноценные герои спектакля, они не только одушевлены, но и обладают разумом, способны делать выбор между добром и злом, ошибаться и каяться за ошибки.

Ведьма и околдованный конь Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Главная героиня — вовсе не новомодный персонаж, не пресловутая «сильная женщина», выручающая слабых мужчин. Порой и она попадает в беду и вынуждена звать на подмогу. Образ воительницы-богатырши органичен для якутского эпоса, он присутствует там наряду с нежными и хрупкими женскими персонажами. Главным подвигом и самым трудным испытанием Джырыбыны оказывается даже не победа над злыми духами, а верность своему нареченному, которого она никогда не видела, но, тем не менее, отказывается изменить ему даже с красавцем-царевичем из Верхнего мира, который самоуверенно явился к ней свататься, прослышав о ее подвигах. Превращенного в ужасного урода и калеку суженого героиня при встрече не отвергает и расколдовывает поцелуем.

Воительница Джырыбына Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

В плену Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Отрицательные персонажи в спектакле — это не только абаасы из преисподней, которые злы по определению. Напыщенный гордец божественного происхождения точно так же пытается овладеть героиней при помощи хитрости и силы, как и любой их демонов. Амбивалентность небожителей и критическое к ним отношение свойственны самым разным мифологиям — от древнегреческой до индийской. Если ты себялюбив и не считаешься с желаниями других, то не важно, белы или черны твои одежды, ты все равно не на правой стороне. В итоге люди в спектакле оказываются морально сильнее потусторонних существ, а Срединный мир не только срединным, но лучшим и главным.

Царевич из Верхнего мира Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Расколдованный суженый Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Режиссер спектакля — известная якутская актриса и режиссер Матрёна Корнилова. К сожалению, в феврале этого года она ушла из жизни, и представление «Воительницы Джырыбыны» стало данью ее памяти от актеров театра «Олонхо». Коллектив этот молодой, ему всего 12 лет, он пока что даже не имеет собственного помещения, но недавно появилась надежда его получить.

Плач о мертвой сестре Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Живая вода Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

После спектакля петербургские зрители долго не отпускали актеров со сцены. Легенда, рассказывающая об отваге, взаимовыручке, верности своему предназначению и долгу нашла отклик в сердцах современной публики. Жаль, что русское эпическое наследие — те же былины о богатырях — сегодня порождают у нас в основном глуповатые и пошловатые мультфильмы. А о том, что хорошо и что плохо, дети узнают по голливудским сказкам, где, зачастую, эти понятия вывернуты наизнанку. Что ж, значит, пока что придется учиться лучшим человеческим качествам и представлениям о добре и зле по старым советским фильмам или вот так — у культурных посланцев из национальных республик.

Вместе Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс