Уфа, 30 октября 2019, 11:03 — REGNUM Гала-концерт проекта «Miss International Ufa» пройдет в Уфе. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба городской администрации.
Гала-концерт состоится 18 ноября в государственном концертном зале «Башкортостан».
По словам чиновников, конкурс «Miss International Ufa» проводится для ознакомления жителей республики с культурой народов России и Башкирии, а также профилактики межэтнического экстремизма. В этом году конкурс посвящен 25-летию Дома Дружбы народов Башкирии.
В кастинге «Miss International Ufa» приняли участие более 60 девушек, из которых 12 были отобраны на финал.
Организаторами конкурса являются федеральные агентства по делам молодежи и по делам национальностей, а также республиканское министерство культуры, Дом дружбы народов Башкирии и Ассамблея народов Башкирии.