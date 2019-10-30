Уфа, , 11:03 — REGNUM Гала-концерт проекта «Miss International Ufa» пройдет в Уфе. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Гала-концерт состоится 18 ноября в государственном концертном зале «Башкортостан».

По словам чиновников, конкурс «Miss International Ufa» проводится для ознакомления жителей республики с культурой народов России и Башкирии, а также профилактики межэтнического экстремизма. В этом году конкурс посвящен 25-летию Дома Дружбы народов Башкирии.

В кастинге «Miss International Ufa» приняли участие более 60 девушек, из которых 12 были отобраны на финал.

Организаторами конкурса являются федеральные агентства по делам молодежи и по делам национальностей, а также республиканское министерство культуры, Дом дружбы народов Башкирии и Ассамблея народов Башкирии.