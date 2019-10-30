Москва, , 11:00 — REGNUM Решение уйти из телевизионного шоу «Уральские пельмени» прокомментировала актриса Юлия Михалкова в интервью сайту Starhit.ru.

Она рассказала, что в профессиональном плане участие в данном проекте вело ее к творческой стагнации.

«Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению», — объяснила Михалкова свое решение.

Актриса поделилась своими планами на будущее. Она готовит свое «шок-шоу с интеллигентным юмором», а также снимает кулинарную передачу.

Напомним, Юлия Михалкова стала известна благодаря участию в шоу «Уральские пельмени». Она родилась в Свердловской области и карьеру на ТВ начала в 2005 году в качестве ведущей на «Четвертом канале» местного телевидения в Екатеринбурге.

В 2016 году она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России» и заняла «проходное» место для того, чтобы партия выдвинула ее для участия в выборах. Позже она сняла свою кандидатуру.