Казань, , 10:47 — REGNUM 30 октября в выставочном центре «Казанская ярмарка» открывается 11-я специализированная выставка «АРТ-Галерея. Казань» — уникальный для региона социально-культурный, образовательный и развлекательный проект.

Посетители смогут увидеть более тысячи произведений искусства, которые будут представлены художниками и мастерами России. Среди них — мультимедийная экспозиция «От холста к цифре», в которой представлены картины, видео и информация о художниках, фотовыставка «Национальные праздники народов России» и фотовыставка Фарита Губаева «Казань-Париж».

Отдельный павильон выставки посвящен народно-прикладному творчеству, где размещены изделия из фарфора, керамики, дерева, текстиля и других материалов. В ходе мастер-классов будет возможность познакомиться с современными направлениями творчества — это декупаж, фьюзинг, гильоширование. Кроме этого, в рамках выставки состоится 3-й заключительный тур конкурса «Туристический сувенир Республики Татарстан».