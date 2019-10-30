Лос-Анджелес, США, , 10:42 — REGNUM Эдгар Райт раскритиковал Disney за то, что компания «заперла» в своём хранилище известные фильмы 21st Century Fox. Соответствующую публикацию режиссёр разместил 29 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/edgarwright/status/1189247371861004288

«Я скажу это снова. Весь архив киностудии не должен быть заперт в хранилище», — написал Райт. Кинематографист также добавил, что классические фильмы 21st Century Fox должны быть доступны для просмотра на большом экране.

Ранее в СМИ поясилась инормация о том, что Disney отказывает небольшим репертуарным кинотеатрам в просьбах, касающихся возможности показывать таких фильмов, как «Знамение», «Муха», «Суспирия», «Чужой», «Чужие» и других. Стоит отметить, что ранее Эдгар Райт уже критиковал кинокомпанию за подобные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Кассовые сборы южнокорейского фильма «Паразиты» в США превысили $100 млн