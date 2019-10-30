Лос-Анджелес, США, , 10:28 — REGNUM 28 октября 2019 года известный американский певец и автор песен Джастин Бибер решил провести флешмоб среди подписчиков своего инстаграма. Артист сделал запись, в которой пообещал выпустить новый альбом до Рождества, если пост наберет 20 миллионов лайков.

«Я почти закончил, но с вашей поддержкой сделаю это еще быстрее», — отметил исполнитель.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Бибер работает над новым альбомом с начала октября и, вероятно, новая пластинка получит название «Jummy Yummy».

Стоит отметить, что всего за день его пост в инстаграме набрал уже 10,3 миллионов лайков.