Гаага, Нидерланды, , 10:06 — REGNUM В Кунстмузеум в Гааге открылась выставка «Потанцуем?», посвященная исследованию связи между модой и танцем. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В экспозиции соединились костюмы Мариано Фортуни для Айседоры Дункан, платья изобретательницы современной пачки Барбары Карински для балета Джорджа Баланчина «Драгоценности» в Национальном балете Нидерландов, а также произведения Ива Сен-Лорана, Кристиана Лакруа, Жан-Поля Готье, Вивьен Вествуд, созданные под влиянием танцевальных постановок.

Эпиграфом к выставке послужило высказывание Альберта Эйнштейна: «Мы танцуем для смеха, мы танцуем для слез, мы танцуем для безумия, мы танцуем для страхов, мы танцуем для надежд, мы танцуем для криков, мы, танцуя, мечтаем».

Выставка продлится до 12 января 2020 года.