Москва, , 10:02 — REGNUM C 30 октября по 4 ноября в столице России впервые будет проходить Международный московский фестиваль «Зарядье». Художественный руководитель нового музыкального форума Валерий Гергиев пригласил к участию лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет, Страдивари-ансамбль, Симфонический оркестр Мариинского театра, хор, ведущих солистов оперной труппы. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

30 октября фестиваль откроется концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и обладателя Гран-при и Золотой медали XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Александра Канторова. В программе произведения Модеста Мусоргского, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля и Гектора Берлиоза.

Завершится международный московский фестиваль «Зарядье» 4 ноября сразу двумя концертами выдающегося российского пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.