Нью-Йорк, США, , 09:51 — REGNUM Телеканал Freeform выпустит драматический сериал, в основу которого ляжет произведение Данте Алигьери «Божественная комедия». Об этом 30 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно имеющейся информации, новое шоу Freeform будет представлять собой «современное переосмысление» произведения XIV века. Действие сериала будет происходить в современном Лос-Анджелесе, в центре повествования будет находиться 20-летняя девушка по имени Грейс Данте, жизнь которой состоит из сплошных несчастий.

Однажды она обнаруживает, что её жизнь налаживается, а мечты начинают сбываться. В итоге она узнаёт, что своему успеху она обязана самому дьяволу. Чтобы перехитрить его, Грейс придётся отправиться в ад.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что телеканал Freeform решил закрыть сериал «Плащ и кинжал». Сюжет шоу рассказывал о подростках, внезапно обнаруживших у себя суперспособности, их роли исполнили Оливия Холти Обри Джозеф.

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