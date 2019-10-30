Лос-Гатос, США, , 09:39 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что финальный сезон сериала «Люцифер» разделят на две части. Мистическая драма повествует о переживающем личностный кризис владыке преисподней, который поселился среди людей не для того, чтобы сеять ужас и хаос, а ради обретения внутреннего баланса. Для достижения этой цели главный герой открыл ночной клуб, где принялся заливать грусть вином и утолять печаль женской лаской. Все меняется, когда в злачном местечке происходит зверское убийство.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Том Эллис, известный по «Поллианна», «Жизнь и приключения Николаса Никльби», «Вера Дрейк», «Солдаты Буффало» и «Миранда», Лорен Джерман, знакомая зрителям по картинам «Спеши любить», «Чикаго в огне», «Гавайи 5.0» и «Живая мишень», Кевин Алехандро, снявшийся в «Саутленд» и «Акула», Лесли-Энн Брандт, сыгравшая в «Спартак: Боги арены», «Спартак: Кровь и песок» и «Легенда об Искателе», и Скарлетт Эстевес.

В качестве шоураннеров выступили Том Капинос, подаривший миру сериалы «Блудливая Калифорния» и «Бухта Доусона», и Майк Дрингенберг. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джерри Брукхаймер, участвовавший в создании картин «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Скала», «Вспоминая Титанов» и «Солдаты удачи», и Джонатан Литман, благодаря которому свет увидел сериал «Под прикрытием». Работу над сценарием вел известный писатель Нил Гейман. Режиссерами стали Луис Шоу Милито, Нэйтан Хоуп и Эгил Эгилссон.