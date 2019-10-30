Прага, , 09:38 — REGNUM Пражский музей Мармоттан — Моне представил выставку «Мондриан-фигуративист». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Пит Мондриан, перед тем как начать колдовать над своими знаменитыми красно-желто-синими решетками, был фигуративистом. Музей Мармоттана — Моне решил пролить свет на этот мало известный широкой публике ранний период его творчества, собрав в одной экспозиции около 60 его живописных произведений.

Работы приехали в основном из Гементемузеума в Гааге, где хранится самая полная коллекция произведений художника. Особый интерес здесь представляет собрание голландского коллекционера Саломона Б. Слейпера, большого поклонника фигуративного творчества Мондриана, для которого художник лично выбирал работы.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.