Лас-Вегас, США, , 09:34 — REGNUM 29 октября 2019 г американский музыкант, гитарист-виртуоз Карлос Сантана анонсировал предстоящий тур по Европе, который получил название Miraculous. Это турне будет посвящено 50-летию творческой деятельности одного из самых известных гитаристов в мире.

Также исполнитель будет отмечать и 20-летие своего самого успешного альбома «Supermatural».

По информации российского новостного агентства InterMedia, европейская часть тура начнется в начале марта 2020 года в итальянской Болонье.

Всего исполнитель со своей командой посетит 15 европейских стран.