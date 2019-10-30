Лас-Вегас, США, 30 октября 2019, 09:34 — REGNUM 29 октября 2019 г американский музыкант, гитарист-виртуоз Карлос Сантана анонсировал предстоящий тур по Европе, который получил название Miraculous. Это турне будет посвящено 50-летию творческой деятельности одного из самых известных гитаристов в мире.
Также исполнитель будет отмечать и 20-летие своего самого успешного альбома «Supermatural».
По информации российского новостного агентства InterMedia, европейская часть тура начнется в начале марта 2020 года в итальянской Болонье.
Всего исполнитель со своей командой посетит 15 европейских стран.