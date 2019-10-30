Москва, , 09:31 — REGNUM 29 октября знаменитая российская эстрадная певица Алла Пугачева представила трейлер фильма, посвященному юбилейному концерту примадонны в Государственном Кремлевском дворце.

Фильм «Тот самый концерт» выйдет в прокат в российских кинотеатрах 31 октября. Режиссером киноверсии стала Татьяна Гулина.

По информации российского новостного агентства InterMedia, такой подарок поклонникам решила сделать сама певица.

«Сейчас я чувствую волнение, десять лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому я счастлива, что пришла такая идея — единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатре», — заявила она.