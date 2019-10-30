Нью-Йорк, США, , 09:21 — REGNUM Телеканал HBO отменил первый ранее запланированный спин-офф сериала «Игра престолов», в котором должна была сняться Наоми Уоттс. Об этом 30 октября сообщил портал Deadline.

Источники сообщили, что шоураннер Джейн Голдман разослала актёрам и команде проекта сообщение о том, что производство пилотного эпизода остановлено. О причинах произошедшего не сообщается, однако издание отмечает, что принятию подобного решения предшествовал долгий период постпроизводства, в процессе которого был подвергнут повторному редактированию отснятый материал.

По имеющейся информации он не был принят руководством телеканала. Кроме того, ранее собщалось, что во время съёмок в Северной Ирландии возникли какие-то проблемы.

Ранее телеканал HBO заказал производство нескольких сериалов-привелов «Игры престолов», в качестве одного из сценариев был выбран тот, что написала Джейн Голдман. События шоу должны были происходить за тысячи лет до тех, кто были показаны в «Игре престолов». «Зелёный свет» производству пилотного эпизода HBO дал в июне 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанатов привёл в восторг один из героев в новом трейлере «Мандалорца»