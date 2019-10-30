Сеул, , 09:00 — REGNUM Кассовые сборы фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» составили более $100 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на ведущий американский журнал The Hollywood Reporter.

Согласно опубликованным данным, южнокорейский фильм собрал в мировом прокате 122 млрд вон (~$104,5 млн).

Ведущий американский еженедельник «Variety» внес южнокорейский фильм «Паразиты» в топ-10 картин, претендующих на 92-ю премию «Оскар». В данный список также попали картины «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Рокетмен» Декстера Флетчера и «Стиптизёрши» Лорин Скафарии.

Отметим, что данная лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на премию Кинофестиваля в Сан-Себастьяне как «Лучший фильм года».

Читайте ранее в этом сюжете: Кассовые сборы «Паразитов» в США превысили $1 млн