Красноярск, , 08:23 — REGNUM 31 октября, в Красноярске начнет работу XIII Красноярская ярмарка книжной культуры. Подробный путеводитель по ярмарке 30 октября опубликован на красноярском портале newslab.ru.

Уже традиционное для красноярцев событие пройдет с 31 октября по 4 ноября, на нескольких площадках, главная из которых расположена в МВДЦ «Сибирь» по адресу: ул. Авиаторов, 19.

Основная заявленная тема ярмарки на этот год — «Локальные истории».

Как сообщало ИА REGNUM, свои книги на ярмарку привезут около 250 издательств. Традиционно для посетителей будут проводиться презентации новинок, тематические дискуссии, лекции и кинопремьеры.

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