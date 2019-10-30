Ульяновск, , 08:03 — REGNUM В Ульяновской области праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, начнутся 1 ноября. Регион присоединится к межрегиональным проектам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В преддверии праздника 1 ноября в регионе состоится международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в которой примут участие около 2,5 тыс. жителей, а 4 ноября в Радищевском районе пройдет этнографический фестиваль «Многоцветие земли Симбирской». На 3 ноября запланированы всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия» и акция «Ночь искусств».

День народного единства 4 ноября начнётся с праздничных шествий в муниципалитетах. В Ульяновске готовится праздничная программа «Мы — народ одной страны!» с выступлениями творческих региональных коллективов. Почётными гостями станут исполнитель Георгий Слепцов из Якутии, который покажет мастерство владения народным инструментом хомус, и государственный ансамбль Белоруссии «Песняры». Вечером выступит академический симфонический оркестр «Губернаторский»: под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова и народного артиста России Сергея Шакурова прозвучит моноспектакль по поэме Александра Пушкина «Полтава». Кроме того, состоится открытие пятого межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад» и показ спектакля «Не бойся быть счастливым» по пьесе Алексея Арбузова.

В День народного единства также пройдут спортивные соревнования, выставки, конкурсы, патриотические часы и тематические занятия во всех муниципалитетах. Будут вручаться паспорта юным гражданам, пройдёт чествование лучших граждан, обновятся доски почёта .

Отметим, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём поздравлении отмечал, что единство народов, «их готовность забыть о разногласиях и объединить силы для защиты Родины помогали выстоять в тяжелейших войнах и победить врага». По его словам, День народного единства «напоминает нам о том, что мы с вами — граждане великой страны с прославленной историей».