Шанхай, Китай, , 07:51 — REGNUM Выставка искусства, организованная совместно французским Центром Помпиду и шанхайской компанией, откроется для посетителей 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка под названием «Форма времени» покажет более сотни работ Центра Помпиду, сообщили в компании Shanghai West Bund Development Group Co., Ltd. Мероприятие пройдет в музее Вест Бунд в Шанхае и продлится до мая 2021 года.

Более 20 выставок и мероприятий пройдет с 2019 по 2024 года в Шанхае и Париже, посвящённых искусству и культурным программам. Их целью является показать всестороннее развитие современного искусства с XX по XXI столетия.

Напомним, что Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже был основан в 1977 году и стал одним из самых популярных туристических мест и памятников Франции.