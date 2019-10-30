Ульяновск, , 07:07 — REGNUM Ульяновская область по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион» получила почётный статус «Территория книги и чтения». Он введён для регионов, которые ранее становились лидерами конкурса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В этом году для поощрения многолетних лидеров конкурса введён почетный статус «Территория книги и чтения», которого, в том числе, удостоена Ульяновская область. Он присуждается регионам, ранее становившимся победителями конкурса, и в третий раз за последние пять лет вошедшим в число лучших.

В конкурсе «Самый читающий регион» в этом году приняли участие все регионы страны, финалистами стали 20 лучших субъектов. Как сообщало ИА REGNUM, звание «Литературный флагман России» было присвоено Белогородской области, которая добилась победы благодаря проведению Года детского чтения в регионе: в результате в библиотеки посетило 83% всего детского населения области. Отдельное внимание жюри также уделило общим статистическим показателям об инфраструктуре чтения в регионе. Лауреатами конкурса также стали Нижегородская область, Красноярский край и Якутия.

Напомним, организатором конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз при поддержке Роспечати. Впервые конкурс прошёл в 2015 году, тогда победителем стала Ульяновская область, которая также носит статус «Литературного флагмана» и обладает званием «Литературный город ЮНЕСКО».