Москва, , 20:24 — REGNUM 28 октября 2019 года поклонники звездной певицы Ольги Бузовой распространили в сети новость, что исполнительница познакомила родителей со своим бойфрендом. Поводом для подобных слухов послужила фотография, сделанная Олей, на которой изображена она с родителями, а на заднем плане видна куртка диджея Давида Манукяна. Судя по всему, артистка была не одна на встрече с родителями.

Последнее время Давид и Оля проявляют активность в социальных сетях друг друга, активно ставят лайки и обмениваются комплиментами.

По информации российского новостного агентства Starhit, поклонники певицы уже успели вычислить, сколько раз та оставалась ночевать у парня.

Напомним, Давид и Ольга вместе снимались в клипе «Лайкер», который вышел в 2019 году.