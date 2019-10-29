Москва, , 20:21 — REGNUM Российский рэпер Хаски выпустил новый клип на песню «Заново», который был сделан при помощи технологии CGI. Эта технология генерирует движущиеся и неподвижные изображения при помощи трехмерной компьютерной графики.

В финале нового ролика звучит отрывок из нового трека «Люцифер», который должен был войти в альбом «Евангелие от собаки», однако Хаски в 2018 году выпустил видео, в котором удалил этот альбом. Тогда он заявил о намерении закончить карьеру рэп-исполнителя.

По информации российского новостного портала The Flow, в июле исполнитель представил публике сфой фильм «Люцфер», сам автор называет его «спекулятивным документальным кино».

Производством клипа занималась группа «Атака 51», которая давно сотрудничает с исполнителем.