Великий Новгород, , 20:20 — REGNUM В Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М.Достоевского сегодня, 29 октября, состоялась торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона — его Великому Новгороду привёз Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры Новгородской области, 29−30 октября на новгородской сцене артисты Псковского драмтеатра в рамках марафона покажут спектакли «Отелло», «Чук и Гек» и «Ревизор».

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Псковским зрителям символ Года театра передал Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н. П. Акимова. Новгородский театр драмы им. Ф.М. Достоевского передаст эстафету 1 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области государственному драматическому театру «Апрель», который затем отправится на гастроли в Вологодскую область.

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Напомним, Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января 2019 года во Владивостоке, он проходит по всем регионам Российской Федерации. Завершится марафон в конце года в самой западной точке страны — Калининграде.

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