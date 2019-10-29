Бербанк, США, , 20:20 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CW Television Networkобъявило о том, что к актерскому составу сериала «Династия» присоединилась Элэйн Хэндрикс, получившая признание благодаря «Ловушка для родителей», «Друзья», «Скорая помощь», «Касл» и «Мыслить как преступник». Картина повествует о жизни состоятельной семьи, владеющей нефтяным бизнесом. Интересы членов клана Кэррингтонов разошлись, когда встал вопрос о наследовании империи. Теперь вчерашние родственники готовы пойти если не на все, то на очень многое ради собственного богатства и процветания.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Стефани Сэвадж, подарившая миру сериалы «Сплетница» и «О.С. — одинокие сердца», и Джош Шварц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Сэлли Патрик, участвовавший в создании картин «Реванш», «Грязные мокрые деньги», «Области тьмы и «Жизнь непредсказуема», и Дэвид Йоншайг, благодаря которому свет увидел сериал «CSI: Место преступления Нью-Йорк». Работу над сценарием вела Эстер Шапиро. Режиссерами стали Мэтт Эрл Бисли, Майкл А. Алловиц и Паскаль Верскурис.

Главные роли исполнили Элизабет Гиллис, известная по «Виктория — победительница», «Белый воротничок» и «Братья Доннелли», Роберт Кристофер Райли, знакомый зрителям по картинам «Схватка», «Элементарно» и «Закон и порядок. Преступное намерение», Рафаэль Де Ла Фуэнте, снявшийся в «Американской истории ужасов» и «Империя», Сэм Адегоке, сыгравший в «Бруклин 9−9», «Их перепутали в роддоме» и «Реанимация», и Грант Шоу.