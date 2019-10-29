Штат Калифорния, США, , 20:14 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что исполнительный главной роли в сериале «Сверхъестественное» Джаред Падалеки, также известный по «Рождественский коттедж», «Девочки Гилмор» и «Скорая помощь», подвергся полицейскому аресту по причине того, что актер учинил драку в состоянии алкогольного опьянения. Данное событие немедленно негативно отразилось на рейтингах сериала. Мистическая драма повествует о двух братьях, которые являются продолжателями семейного дела. Герои сражаются с силами зла и защищают мирных граждан от оборотной стороны этого мира, жертвуя при этом собственным покоем и счастьем.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Эрик Крипке, подаривший миру «Пацаны» и «Меняющие реальность». Команду исполнительных продюсеров возглавили Роберт Сингер, участвовавший в создании картин «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Дефективный детектив» и «Тайны Смолвиля», и Филип Сгриккиа, благодаря которому свет увидел сериал «Удивительные странствия Геракла». Работу над сценарием вели Эндрю Дабб и Роберт Беренс. Режиссерами стал Джон Шоуолтер.

Главные роли также исполнили Дженсен Эклз, известный по «Тайны Смолвиля», «Десятидюймовый герой», «Темный ангел», «Блондинка» и «Бухта Доусона», Марк Шеппард, снявшийся в «Во имя отца» и «Грабь награбленное», Миша Коллинз, сыгравший в «Прерванная жизнь», «24 часа» и «Морская полиция: Спецотдел», и Джим Бивер.