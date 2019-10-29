Москва, , 20:11 — REGNUM 28 октября 2019 года советская и российская рок-группа «Мегаполис» объявила о намерениях записать новый альбом и запустила кампанию по сбору средств на него.

«Мои дорогие! Мы очень близки к тому, чтобы записать нашу новую музыку. Когда-то мы решили, что «Супертанго» будет нашим последним альбомом. Так и случилось, дальше у нас были не просто альбомы, а целые проекты. И на этот раз произойдет именно так. При этом абсолютно ясно — чтобы отпустить нашу музыку на вольную волю, разделить ее с вами, нам нужна ваша помощь», — заявил лидер группы Олег Нестеров.

По информации российского новостного агентства InterMedia, всего музыканты хотят собрать 850 тысяч рублей.

Напомним, что последний альбом группы вышел в 2016 году и получил название ZEROLINES.