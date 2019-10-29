Нижний Новгород, , 19:42 — REGNUM На участке между Северной и Часовой башнями Нижегородского кремля при проведении археологических раскопок обнаружены остатки конструкций первого в России фуникулера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Остатки конструкций фуникулера Пресс-служба правительства Нижегородской области

Под насыпным слоем XX века найдена нижняя часть башни — резервуара для запаса воды, а также чугунные трубы, по которым вода подавалась в вагончик на верхней станции. Фуникулер был построен к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки.

По словам замглавы управления государственной охраны объектов культурного наследия области Игоря Петрова, чертежей нижегородского фуникулера до настоящего времени не нашли. Однако теперь появилась возможность уточнить технические подробности работы первого такого сооружения в России.

Также были найдены следы плотной застройки, которая относится к XIV веку времен Нижегородско-Суздальского княжества: фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты. Эти находки подтверждают гипотезу Святослава Агафонова о плотной застройке на территории кремля в XVII веке.

Напомним, работы на территории Нижегородского кремля проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в кремле обнаружили остатки старинной деревянной мостовой, которая относится предположительно к XVIII—XIX векам. Мостовая находится на глубине около полуметра под нынешним Ивановским съездом — съезд начинается у Дмитриевской башни и насквозь пересекает кремль. Исследованием находки занимаются археологи Института археологии РАН, в соответствии с открытым листом, выданным Министерством культуры РФ. Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку.

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