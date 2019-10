Лос-Анджелес, США, , 19:31 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч заявил, что студии Marvel давно пора дать «зелёный свет» проекту фильма о женской команде супергероев. Об этом 29 октября сообщил портал We Got This Covered.

Общаясь с журналистами, он согласился с тем, что было бы неплохо, если бы кинокомпания выпустила нечто в духе комиксов A-Force, в которых показана первая женская команда «Мстителей».

»Да, пусть будет. Почему нет? Определенно, это возможно. Мы наблюдаем подъём женского супергероя, и почему нет? Это было бы здорово», — сказал Камбербэтч.

Первый комикс A-Force вышел в мае 2015 года. Над созданием серии работают писатели Дж. Уиллоу Уилсон и Маргерит Беннетт, а также художник Хорхе Молина.

