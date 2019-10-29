Штат Калифорния, США, , 19:20 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что сериал «Появление» продлен на второй сезон. Сюжет детективной драмы вращается вокруг главы отделения полиции, которая стала опекуном девочки, страдающей от потери памяти. Все меняется, когда женщина пытается разобраться в прошлом своей новоиспеченной дочери.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Тара Баттерз, подарившая миру сериалы «Кукольный дом» и «Агент Картер», и Мишель Фазекас. Команду исполнительных продюсеров возглавили Пол МакГиган, участвовавший в создании картин «Счастливое число Слевина», «Одержимость», «Шерлок» и «Карнивал Роу», и Хуан Альфонсо, благодаря которому свет увидел сериал «В десятку». Работу над сценарием вела Линдси Аллен. Режиссерами стали Питер Лето, Алекс Пиллаии Дж. Миллер Тобин.

Главные роли исполнили Роберт Бейли-младший, известный по «Ночная смена», «Стрекоза», «Бесстыжие», «Мыслить как преступник» и «Скорая помощь», Эллисон Толман, знакомая зрителям по картинам «Фарго», «Побег», «Арчер» и «Хорошие девчонки», Алекса Суинтон, снявшаяся в «Миллиарды» и «Плоть и Кости», Эшли Ауфдерхайд, сыгравшая в «Проповедник», «Помнить все» и «Пощечина», и Кленси Браун.