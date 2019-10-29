Москва, , 19:17 — REGNUM Выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» едва не заблокировали в интернете из-за наличия непристойных сцен. Алгоритм YouTube не отправлял видео в категорию «рекомендованное», по причине чего эпизод не набрал и миллиона просмотров.

Согласно новостной службе «Вокруг ТВ», телеведущей после общения с менеджером онлайн-ресурса стало известно, что причиной инцидента стали откровенные кадры в новом выпуске шоу.

В новом эпизоде Ксения Собчак взяла интервью у российского актера Александра Петрова, известного такими картинами, как «Полицейский с Рублевки», «Т-34», «Вы все меня бесите», «Лед» и «Притяжение». Также в сюжет вошли кадры из нового фильма «Текст», премьера которого состоялась две недели назад.