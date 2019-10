Лос-Анджелес, США, , 19:14 — REGNUM Райан Рейнольдс мог получить камео (эпизодическую роль) в фильме Рубена Флейшера «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Об этом 29 октября сообщил портал We Got This Covered.

Сценаристы фильма Ретт Риз и Пол Верник, которые также работали над картинами франшизы «Дэдпул» признались, что у них была возможность привлечь Рейнольдса к съёмкам второй части «Zомбилэнда», однако они её «упустили». В ином случае актёр мог появиться в кадре, как это сделал Билл Мюррей в оригинальной картине.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в фильме «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» мог появиться своеобразный кроссовер с «Ходячими мертвецами». Актрисе Эмме Стоун пришла в голову идея, согласно которой главные герои в процессе своего путешествия могли сталкиваться с актёрами из известного сериала. К сожалению, создателям продоллжения «Zомбилэнда» не удалось реализовать её задумку.

