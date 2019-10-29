Москва, , 19:10 — REGNUM 28 октября 2019 года известный российский рэпер Хаски анонсировал выход своего нового альбома. Пластинка получила зашифрованное название «4ПМП» и выйдет, как обещает исполнитель, весной 2020 года.

«Это будет большая концептуальная работа, очень злая и, по-своему очень веселая, без занудства и умничанья», — отметил исполнитель.

По информации российского новостного агентства IterMedia, артист также предложил всем желающим попробовать расшифровать аббревиатуру, которая и послужила названием пластинки.

До выхода альбома он также пообещал сделать «маленький релиз», а также обрадовать поклонников «ништяками». Также в своей записи на странице «Вконтакте» Хаски посоветовал поклонникам менее серьезно относится к его творчеству.