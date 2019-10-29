Москва, , 19:07 — REGNUM 26 октября 2019 года российский певец и автор песен Feduk представил поклонникам клип на песню «Мой город», в котором изображаются виды столицы нашей родины.

Сообщается, что для съемок данного клипа были использованы дроны для того, чтобы показать спальные районы мегаполиса с высоты птичьего полета. Фанаты похвалили исполнителя за красивый и правдивый текст о столице.

По информации российского новостного агентства InterMedia, клип Федора Инсарова пришелся по вкусу публике, так как показывает Москву без прикрас, не как в клипе Тимати и Гуфа «Москва». Певец показывает обычные московские дворы, эстакады и старые многоэтажки.

Напомним, что песня «Мой город» вышла в свет в начале октября 2019 года.