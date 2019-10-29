Москва, , 19:05 — REGNUM Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила общественности, что намерена обратиться в суд для признания брака с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, фиктивным. Сообщается, что он в начале октября подал в Басманный суд заявление о расторжении брака.

Лолита Милявская IraNata

Как утверждает артистка, на ее деньги муж содержал любовницу, манипулировал и эмоционально давил. Лолита еще в июле объявила о семейной драме в соцсетях, отметив, что они с Дмитрием перестали понимать друг друга. После этого она не раз намекала о возможном воссоединении с ним.

По информации российского новостного портала Starhit, в начале октября стало известно, что новой «жертвой» (именно так певица называет новую избранницу мужа) стала косметолог из Минска Ольга Кулиева. Лолита не скрывает, что из-за стресса похудела на 20 килограммов и даже обращалась за помощью к психологу.

Стоит отметить, что с Дмитрием она прожила в браке 9 лет.