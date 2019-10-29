Нью-Йорк, США, , 19:02 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что к актерскому составу сериала «Американская семейка» присоединилась Кортни Кокс, получившая признание благодаря «Крик», «Друзья», «Мистер Судьба», «Клиника» и «Бесстыжие». Актриса сыграет саму себя. Комедия рассказывает о трех американских семей, из которых каждая со своими странностями. В одной сказывается серьезная разница в возрасте между супругами, в другой отец смущает детей попытками наладить контакт через молодежные шутки, а в третьей живет удочеренная вьетнамская девочка. Но все они стараются поддерживать друг друга на этом нелегком пути жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эд О’Нил, известный по «Префонтейн», «Власть страха», «Десятое королевство», «Отряд Антитеррор» и «Западное крыло», Джули Боуэн, знакомая зрителям по картинам «Счастливчик Гилмор», «Юристы Бостона», «Скорая помощь» и «Остаться в живых», София Вергара, снявшаяся в «Короли Догтаун» и «Кровь за кровь», Тай Бурелл, сыгравший в «Черный ястреб», «Рассвет мертвецов» и «Сокровище нации: Книга Тайн», и Джесси Тайлер Фергюсон.

В качестве шоураннеров выступили Стивен Левитан, подаривший миру сериалы «Фрайзер» и «Мурашки», и Кристофер Ллойд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джеффри Мортон, участвовавший в создании картин «Секреты на кухне» и «Жизнь в деталях», и Пол Корригэн, благодаря которому свет увидел сериал «Женаты и с детьми». Работу над сценарием вела Илэйн Ко. Режиссерами стали Гейл Манкусо и Бет МакКарти-Миллер.