Москва, , 17:14 — REGNUM 30 октября в Зале Полководцев Музея Победы пройдет Международный инклюзивный бал для танцоров с ограниченными возможностями здоровья. Он соберет более 300 танцоров из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Находки, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ижевска, Саратова и других городов России, а также из Эстонии и Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Все они участники VII Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance, который проходит в Москве с 26 по 30 октября. В нем приняли участие 174 танцевальных коллектива из 50 регионов страны и 8 зарубежных стран. Как отмечают устроители, главная цель мероприятия — помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть социальную изоляцию.

Ансамбли и исполнители покажут номера разных направлений — бальные и салонные танцы, современные хореографические композиции. Также в рамках бала пройдут мастер классы: участники разучат движения полонеза и вальса под руководством опытного танцмейстера исторического бального танца Сергея Луцковского.

Завершится инклюзивный бал торжественным награждением лауреатов online-конкурса VII Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.