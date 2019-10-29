Штат Калифорния, США, , 16:50 — REGNUM 28 октября октября стало известно о том, что съёмки нового, 25-го фильма об агенте британской разведки МИ-6 Джеймсе Бонде, подошли к концу. Об этом сообщают создатели картины в Instagram под ником «007», кодовым именем главного героя франшизы.

25-я картина о Джеймсе Бонде получила название «Не время умирать», главную роль в картине исполнил Дэниел Крейг, который якобы не собирается продолжать сниматься в этой франшизе.

Напомним, что история Джеймса Бонда является плодом холодной войны, она сосредоточена на суперагенте британской разведки Джеймсе Бонде, который с помощью своей силы, ума и очарования срывает планы любых неприятелей британской Короны.