Бербанк, США, , 16:43 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CW Television Network объявило о том, что к актерскому составу сериала «Нэнси Дрю» присоединился Майлз Вильянуэва, получивший признание благодаря «Кости», «Фостеры», «Резидент» и «Погоня за жизнью». Актер исполнит роль привлекательного бизнесмена, занимающегося недвижимостью и происходящего из богатой семьи. Детективная драма рассказывает новую историю девушки детектива Нэнси Дрю. Героиня наслаждается спокойной жизнью, занята подготовкой к поступлению в колледж и зарабатывает карманные деньги в качестве официантки в местной забегаловке. Тем не менее всё меняется, когда в её окружении происходит загадочное убийство. Проблема заключается в том, что сама главная героиня попадает в число подозреваемых. Теперь девушка должна раскрыть дело для сохранения собственной репутации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Тони Али, известный по «Хранители», «Команда «А», «Побег», «Мёртвая зона» и «Живая мишень», Альвина Август, знакомая зрителям по картинам «Форс-мажоры», «Сверхъестественное», «Пацаны» и «Хороший доктор», Барбара Эдди, снявшаяся в «Типа моя жена» и «Путешественники», Синед Карри, сыгравшая в «Я — зомби», и Кеннеди МакМанн.

В качестве шоураннеров выступили Стефани Сэвадж, подарившая миру сериалы «Сплетница» и «Династия», и Джош Шварц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эрика Харрисон, участвовавшая в создании картин «Как избежать наказания за убийство» и «Пересекая черту», и Лизабет Ровиньский. Работу над сценарием вела Нога Ландау. Режиссером стал Ларри Тенг.