Артём Дубровский, 3 ноября 2019, 10:08 — REGNUM В последнее время стало модно хвастаться своей любовью к чтению. В эпоху сверхскоростного развития интернета и популярности видеоконтента читающая молодёжь внезапно начала чувствовать себя «не такой как все», постоянно стараясь напомнить об этом окружающим. Похожая ситуация несколько лет назад произошла во время «ЗОЖ-бума», когда стало модно заниматься спортом и следить за собой. Теперь же, когда спортзалы всех городов мира оказались заполнены желающими изменить свою жизнь, новыми законодателями «правильной моды» стали книголюбы.

Обложка комикса Дебби Танг «Быть книголюбом»
Обложка комикса Дебби Танг «Быть книголюбом»

В связи с этим в интернете появились десятки тематических сообществ для тех, кто любит читать и не стесняется рассказать об этом миру. Очередным «книжным рупором» стала и Дебби Танг — девушка, известная своей книгой «Быть интровертом». В новом сборнике юмористических зарисовок иллюстраторша из Великобритании решила рассказать, как выглядит жизнь человека, бесконечно влюблённого в книги.

«Быть книголюбом» — это серия забавных скетчей о буднях и ежедневных заморочках любителя почитать, никак не связанных сюжетно. На протяжении 140 страниц Танг делится своими книжными фетишами: девушка любит нюхать страницы только что купленной книги, тратит последние деньги на предзаказ произведений любимого автора и зачастую забывает о существовании окружающего мира из-за прочтения очередной интересной истории.

Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»
Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»

Все ситуации, описанные девушкой, умиляют и невольно заставляют улыбнуться — Дебби не изменилась со времён «Быть интровертом», она всё ещё такая же чудачка. Однако, в этот раз иллюстраторша выбрала намного более узкую тему для своего сборника. Поэтому на некоторые темы она пытается пошутить по два, а иногда и по три раза. Суть же при этом не меняется, только форма.

Из-за этого к концу прочтения «Быть книголюбом» у читателя может возникнуть ощущение, что новая книга Танг получилась довольно вторичной. С одной стороны, она уютная и забавная, а с другой, читать 140 страниц об одном и том же — просто утомительно.

Нет, в «Быть книголюбом» есть и интересные «ходы». На некоторых страницах Танг советует читателям свои любимые произведения. На других делится лайфхаками для фанатов книг или рассказывает небольшие истории из собственной жизни. А благодаря незамысловатой и милой рисовке, иллюстраторшу действительно начинаешь считать родственной душой.

Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»
Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»

Тем не менее, если копнуть чуть глубже, то сборник может вызвать и негативные эмоции. Причём накатывают они постепенно, одновременно с прочтением всё большего количества страниц. И если в начале книги Дебби Танг кажется забавной интроверткой, то к концу убеждаешься — у автора крайняя степень социопатии. И даже юмористический посыл её книги не позволяет этого «развидеть».

В какой-то момент любовь Дебби к книгам начинает казаться болезненной. Из-за неё девушка игнорирует людей, плюёт на социальные нормы и тратит все имеющиеся сбережения. Да и фраза «книга — мой единственный друг» перестаёт вызывать умиление. В некоторых скетчах из-за книг Дебби не может сфокусироваться на работе, в других опаздывает на важные встречи, в-третьих — осознанно подвергает своё здоровье риску.

«Быть книголюбом» романтизирует неумение вести себя в обществе и желание навсегда уйти в зону комфорта. Причём делает напрямую, словно ставя читателя перед фактом — «это нормально». Подростки, страдающие от похожих проблем, могут найти в этих страницах прямой призыв ничего не менять в своей жизнь, ведь при помощи хорошей книги всегда можно уйти от реальных проблем вместо того, чтобы решать их.

Тем не менее подобные выводы приходят в голову именно из-за узкой направленности сборника. Если бы Дебби выпустила книгу под общим названием «Хобби интроверта» и посвятила своей любви к книгам один раздел из 20 страниц, а не целый том из 140, то её увлечение чтением не выглядело бы так преступно. Сейчас же её работу хочется переименовать в «Быть маньяком-книголюбом».

Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»
Разворот книги Дебби Танг «Быть книголюбом»

Но даже, несмотря на все эти замечания, творение Дебби Танг превосходно справляется со своей первостепенной задачей, оно заставляет улыбнуться. От книги за километр веет уютом и теплом, а в каждом рисунке чувствуется частичка души, отданная иллюстраторшей. Возможно, если не читать этот сборник залпом, то он покажется приятным приключением в мир книжных фантазий.

Ознакомиться с комиксом следует в первую очередь таким же книжным маньякам, как и сама Дебби — чувство духовного единения обеспечено. Просто читающим людям тоже будет любопытно окунуться в мир забавных зарисовок. Хотя бы ради фирменной стилистики Танг и местами очень добротного юмора.

А вот людям, далёким от любви к литературе, можно смело обходить сборник стороной. Уж слишком нишевой вышла история об ослепляющем фанатизме по книгам. Тем не менее с «Быть интровертом» всё ещё советую ознакомиться вообще всем — в пробе пера Дебби Танг и тема шире, и уморительных иллюстраций ощутимо больше.

Быть книголюбом или не быть — каждый сможет решить для себя сам. Но, безусловно, радует тот факт, что любовь к чтению снова входит в моду у молодёжи, а авторы находят новые интересные формы, чтобы рассказать о ней.

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