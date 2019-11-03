3 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Автор нашумевшего юмористического сборника «Быть интровертом» Дебби Танг выпустила своё новое творение — «Быть книголюбом». В этой лёгкой и забавной книге девушка рассказала о своей любви к чтению и забавных ситуациях, вызванных ею. Но так ли здорово в действительно быть книголюбом?

Артём Дубровский, , 10:08 — REGNUM В последнее время стало модно хвастаться своей любовью к чтению. В эпоху сверхскоростного развития интернета и популярности видеоконтента читающая молодёжь внезапно начала чувствовать себя «не такой как все», постоянно стараясь напомнить об этом окружающим. Похожая ситуация несколько лет назад произошла во время «ЗОЖ-бума», когда стало модно заниматься спортом и следить за собой. Теперь же, когда спортзалы всех городов мира оказались заполнены желающими изменить свою жизнь, новыми законодателями «правильной моды» стали книголюбы.

Обложка комикса Дебби Танг «Быть книголюбом»

В связи с этим в интернете появились десятки тематических сообществ для тех, кто любит читать и не стесняется рассказать об этом миру. Очередным «книжным рупором» стала и Дебби Танг — девушка, известная своей книгой «Быть интровертом». В новом сборнике юмористических зарисовок иллюстраторша из Великобритании решила рассказать, как выглядит жизнь человека, бесконечно влюблённого в книги.

«Быть книголюбом» — это серия забавных скетчей о буднях и ежедневных заморочках любителя почитать, никак не связанных сюжетно. На протяжении 140 страниц Танг делится своими книжными фетишами: девушка любит нюхать страницы только что купленной книги, тратит последние деньги на предзаказ произведений любимого автора и зачастую забывает о существовании окружающего мира из-за прочтения очередной интересной истории.

Все ситуации, описанные девушкой, умиляют и невольно заставляют улыбнуться — Дебби не изменилась со времён «Быть интровертом», она всё ещё такая же чудачка. Однако, в этот раз иллюстраторша выбрала намного более узкую тему для своего сборника. Поэтому на некоторые темы она пытается пошутить по два, а иногда и по три раза. Суть же при этом не меняется, только форма.

Из-за этого к концу прочтения «Быть книголюбом» у читателя может возникнуть ощущение, что новая книга Танг получилась довольно вторичной. С одной стороны, она уютная и забавная, а с другой, читать 140 страниц об одном и том же — просто утомительно.

Нет, в «Быть книголюбом» есть и интересные «ходы». На некоторых страницах Танг советует читателям свои любимые произведения. На других делится лайфхаками для фанатов книг или рассказывает небольшие истории из собственной жизни. А благодаря незамысловатой и милой рисовке, иллюстраторшу действительно начинаешь считать родственной душой.

Тем не менее, если копнуть чуть глубже, то сборник может вызвать и негативные эмоции. Причём накатывают они постепенно, одновременно с прочтением всё большего количества страниц. И если в начале книги Дебби Танг кажется забавной интроверткой, то к концу убеждаешься — у автора крайняя степень социопатии. И даже юмористический посыл её книги не позволяет этого «развидеть».

В какой-то момент любовь Дебби к книгам начинает казаться болезненной. Из-за неё девушка игнорирует людей, плюёт на социальные нормы и тратит все имеющиеся сбережения. Да и фраза «книга — мой единственный друг» перестаёт вызывать умиление. В некоторых скетчах из-за книг Дебби не может сфокусироваться на работе, в других опаздывает на важные встречи, в-третьих — осознанно подвергает своё здоровье риску.

«Быть книголюбом» романтизирует неумение вести себя в обществе и желание навсегда уйти в зону комфорта. Причём делает напрямую, словно ставя читателя перед фактом — «это нормально». Подростки, страдающие от похожих проблем, могут найти в этих страницах прямой призыв ничего не менять в своей жизнь, ведь при помощи хорошей книги всегда можно уйти от реальных проблем вместо того, чтобы решать их.

Тем не менее подобные выводы приходят в голову именно из-за узкой направленности сборника. Если бы Дебби выпустила книгу под общим названием «Хобби интроверта» и посвятила своей любви к книгам один раздел из 20 страниц, а не целый том из 140, то её увлечение чтением не выглядело бы так преступно. Сейчас же её работу хочется переименовать в «Быть маньяком-книголюбом».

Но даже, несмотря на все эти замечания, творение Дебби Танг превосходно справляется со своей первостепенной задачей, оно заставляет улыбнуться. От книги за километр веет уютом и теплом, а в каждом рисунке чувствуется частичка души, отданная иллюстраторшей. Возможно, если не читать этот сборник залпом, то он покажется приятным приключением в мир книжных фантазий.

Ознакомиться с комиксом следует в первую очередь таким же книжным маньякам, как и сама Дебби — чувство духовного единения обеспечено. Просто читающим людям тоже будет любопытно окунуться в мир забавных зарисовок. Хотя бы ради фирменной стилистики Танг и местами очень добротного юмора.

А вот людям, далёким от любви к литературе, можно смело обходить сборник стороной. Уж слишком нишевой вышла история об ослепляющем фанатизме по книгам. Тем не менее с «Быть интровертом» всё ещё советую ознакомиться вообще всем — в пробе пера Дебби Танг и тема шире, и уморительных иллюстраций ощутимо больше.

Быть книголюбом или не быть — каждый сможет решить для себя сам. Но, безусловно, радует тот факт, что любовь к чтению снова входит в моду у молодёжи, а авторы находят новые интересные формы, чтобы рассказать о ней.

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