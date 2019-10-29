Москва, , 15:33 — REGNUM В Москве с 31 октября по 19 ноября пройдет Фестиваль русских театров. Лучшие спектакли театры из стран ближнего зарубежья, сообщали в Минкультуры РФ.

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Всего на фестиваль в столицу приедут семь русскоязычных коллективов. Они покажут спектакли на разных театральных площадках Москвы.

Откроет фестиваль Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова (Грузия). Также покажут спектакли театры из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 года объявлен в России открылся Годом театра. Во всех регионах России проводятся мероприятия федерального, регионального и международного уровня.

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