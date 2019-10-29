Москва, , 15:14 — REGNUM 3 ноября 2019 года в Государственном музее им. А.С. Пушкина пройдет гала-концерт III Международного фестиваля вокального искусства «Тембр». Это мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Также в здании музея пройдет и церемония награждения победителей конкурса.

Сообщается, что на сцене будут звучать как популярные арии из опер отечественных и зарубежных композиторов, так и эстрадные хиты.

По информации российского новостного агентства InterMedia, на фестивале 2019 года принимали участие исполнители из различных зарубежных стран: Италия, Испания, Киргизия, Украина, Армения, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Автором идеи и председателем жюри фестиваля стал руководитель творческой комиссии «Академический вокал» Илья Ушуллу.