29 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 16:20 — REGNUM В Третьяковской галерее открылась выставка выдающегося русского живописца, одного из лучших отечественных пейзажистов, неподражаемого миниатюриста Ивана Похитонова. Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения мастера. Корреспондент ИА REGNUM побывала не пресс-показе.

Правнучка художника Аллегро Шапюи-Маркевич Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Около ста работ, представленных на выставке, охватывают все периоды творчества Похитонова в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, жанровой живописи. Произведения сгруппированы по странам и областям, где работал художник — во Франции, в Италии, Бельгии, Украине, России, Белоруссии. Однако большая часть произведений относится к французскому периоду, недаром критики называли его «Самый французский среди русских пейзажистов».

Посетители выставки Ивна Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На открытие выставки Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители выставки Ивна Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На открытии вытсавки Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители общаются с правнучкой художника Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многих посетителей могут удивить необыкновенно малые размеры картин — художник предпочитал писать свои миниатюры на небольших дощечках лимонного или красного дерева тонкими кистями. Более того, чтобы добиться яркой выраженности микроскопических пейзажей пользовался мастихинами, рыбьими костями, скальпелем, а также лупами и специальными сдвоенными очками. При этом миниполотна были настолько востребованы поклонниками, что на рынке появились подделки под мастера. Ему даже пришлось подписывать работы особым колором — смешивая синюю и коричневую краски.

Зрители на открытии вытсавки Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка картин Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На открытии вытсавки Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители на открытии вытсавки Ивана Похитонова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечается в релизе музея, Похитонов всегда стремился поддерживать связь с Россией, с русской художественной жизнью. Высшую награду для себя он видел в том, что его картины будут представлены в коллекции П.М. Третьякова, который приобрел в свое собрание 23 работы мастера. Похитонов участвовал в выставках Товарищества передвижных художественных выставок, Московского общества любителей художеств. В начале 1900-х он был удостоен звания действительного члена Императорской Академии художеств.

Искусствоведы подчеркивают, что в творчестве мастера органично сочетаются поэтический взгляд на мир, свойственный русскому пейзажу настроения, с истинно французской изысканностью живописи.