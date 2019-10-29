Нью-Йорк, США, , 15:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что состоялась премьера сериала «Миссис Флэтчер». Драма основана на одноименном романе Тома Перроты и рассказывает о матери-одиночке по имени Ив, которая долгое время вела размеренную жизнь и растила своего единственного ребенка. Все меняется после того, как чадо отправляется на учебу в колледж, и героиня остается совсем одна. Домохозяйка решается пуститься во все тяжкие и исследовать свою давно оставленную на полке женскую природу.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кэтрин Хан, известная по «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Больше, чем любовь», «Отпуск по обмену», «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Капитан Фантастик», Оуэн Тиг, знакомый зрителям по картинам «Оно», «Черное зеркало», «Кости» и «Родословная», Рашад Эдвардс, снявшийся в «В поле зрения» и «Хорошая борьба», Кейси Уилсон, сыгравшая в «Исчезнувшая», «Счастливый конец» и «Как я встретил вашу маму», и Джен Ричардс.

В качестве шоураннера выступила Джесси Клейн, подарившая миру сериалы «Большой рот» и «Кто такая Саманта?». Команду исполнительных продюсеров возглавили Игорь Срубщик, участвовавший в создании картин «Мистер Робот», «Мастер на все руки», «Форс-мажоры» и «Дорогой доктор», и Хелен Эстабрук, благодаря которому свет увидел сериал «Одержимость». Режиссерами стали Джиллиан Робеспьер и Николь Холофсенер.