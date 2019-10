Лондон, , 14:49 — REGNUM Участники группы Queen на своем YouTube канале опубликовали видео, на котором более пяти тысяч фанатов из разных стран перепевают популярную песню «Богемская рапсодия».

Сообщается, что музыканты попросили поклонников исполнить эту песню дома и записать это на видео. Затем из полученного материала исполнители сделали ролик.

По информации российского новостного портала Newsmuz, в этом флешмобе приняли участие 5491 музыкантов из 121 страны. Всего поступило более 10 тысяч заявок.

Также поклонники записали свои каверы на другие хиты британской рок-группы. Данный флешмоб проводился в рамках музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню «Богемская рапсодия» набрал более миллиарда просмотров на YouTube.